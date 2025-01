Violate norme igieniche per alimenti: maxi-sequestri nel Tarantino

1 minuto per la lettura

Violate norme igieniche per alimenti. Controlli serrati durante le festività: sanzioni per oltre 40mila euro e sequestri per 1,4 milioni di euro nel Tarantino.

TARANTO – Durante le festività natalizie, i carabinieri del NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Taranto, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione dell’ASL, hanno intensificato i controlli sulle attività del settore alimentare nella provincia. Sono numerose le violazioni alle norme igienico-sanitarie riscontrate dai militari. Le verifiche hanno interessato pasticcerie, ristoranti, pescherie e depositi alimentari. Le attività dei Nas hanno portato a sequestri di strutture e prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 1,4 milioni di euro e all’erogazione di sanzioni amministrative superiori a 40mila euro.

VIOLATE NORME IGIENICHE PER ALIMENTI

I militari hanno effettuato 67 controlli in diversi comuni della provincia di Taranto. Sono ben 24 i casi di irregolarità rilevati, pari a oltre il 30% delle attività ispezionate. Quindici sono le persone segnalate alle autorità amministrative per violazioni che spaziano dalle carenze strutturali ai gravi problemi di conservazione degli alimenti.

In un esercizio commerciale, i carabinieri hanno sequestrato 370 chili di carni e prodotti ittici in pessimo stato di conservazione. L’attività è stata immediatamente sospesa, con il divieto di riapertura fino al completo adeguamento alle norme igieniche.

CHIUSURE IMMEDIATE PER GRAVI CARENZE

Tra le misure più drastiche adottate durante l’operazione, si segnalano la sospensione di due panifici, una pasticceria e un deposito alimentare, risultati non autorizzati o privi dei requisiti igienico-strutturali.

Le ispezioni hanno toccato anche una casa di riposo della provincia, dove sono emerse gravi carenze funzionali e strutturali in contrasto con le normative regionali. Una preoccupante negligenza nella tutela della salute degli ospiti. Il titolare è stato segnalato sia alle autorità amministrative sia a quelle sanitarie per i provvedimenti del caso.