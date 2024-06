Maxi sequestro a Taranto: 440mila prodotti pericolosi e contraffatti

1 minuto per la lettura

Maxi sequestro a Taranto: le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 440mila prodotti ritenuti pericolosi per i consumatori.

Nel mirino delle autorità finanziarie di Taranto è scattato un blitz senza precedenti, volto a proteggere i consumatori da una vasta rete di prodotti potenzialmente pericolosi e contraffatti. I finanzieri del comando provinciale hanno compiuto un’operazione di vasta portata, sequestrando oltre 440mila articoli in 36 esercizi commerciali dislocati tra Pulsano, Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Maruggio, Avetrana, Lizzano, Fragagnano, Grottaglie, Palagianello, Laterza e Ginosa.

MAXI SEQUESTRO A TARANTO

Oltre 440mila articoli, tra cui bigiotteria, articoli casalinghi, ferramenta, cancelleria, accessori per abbigliamento, profumi e cosmetici, sono stati rimossi dai banchi di vendita. Questi prodotti, privi delle informazioni essenziali previste dal Codice del consumo, rappresentano un potenziale pericolo per la salute pubblica. Secondo quanto previsto dalle normative vigenti, i prodotti destinati al consumo devono fornire informazioni dettagliate sui materiali utilizzati, sui metodi di lavorazione e sulla presenza di componenti potenzialmente dannosi. Il mancato rispetto di queste disposizioni non solo mette a rischio la salute dei consumatori, ma viola anche i principi di correttezza e trasparenza del mercato.

CONSEGUENZE PER GLI ESERCENTI

Gli esercenti coinvolti sono stati sanzionati e segnalati alle autorità competenti, nell’ambito di un’indagine ancora in corso per smantellare l’intera filiera illegale che ha consentito la commercializzazione di questi manufatti. L’obiettivo delle autorità è anche quello di recuperare i ricavi derivanti da queste attività illecite, contribuendo così a garantire un mercato più sicuro e trasparente per i consumatori. Il sequestro di questa enorme quantità di merci rappresenta un passo importante nella lotta contro la contraffazione e la commercializzazione di prodotti pericolosi, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i diritti e la sicurezza dei cittadini.