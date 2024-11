Droga in bici elettrica: arrestato 32enne a Massafra

1 minuto per la lettura

Nascondeva 5 chili di droga, arrestato 32enne: spacciava con una bici elettrica a Massafra.

MASSAFRA (TARANTO) – Un giro di droga nascosto dietro l’apparente normalità di una bicicletta elettrica. È così che un 32enne del Tarantino, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette. Gli agenti della sezione Falchi della squadra mobile, dopo un’indagine minuziosa, lo hanno sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti tra le vie del borgo antico e nella centrale piazza Garibaldi di Massafra (Taranto).

L’uomo, che si muoveva agilmente tra vicoli e piazze grazie al mezzo ecologico, non aveva però previsto la stretta sorveglianza della polizia. Gli agenti, dopo giorni di pedinamenti e documentazione delle sue attività, lo hanno seguito fino a un magazzino in disuso, che utilizzava come nascondiglio per la droga. Lì è scattata la perquisizione.

IL SEQUESTRO: 5 CHILI DI DROGA E COCAINA IN CASA

Nel sotterraneo del magazzino, la scoperta: 3 chili di hashish suddivisi in 30 panetti e circa 150 dosi già confezionate, oltre a 2 chili di marijuana custoditi in quattro grandi buste e altre 50 dosi pronte per lo spaccio. Un vero e proprio deposito di droga nel cuore del paese.

Ma non è tutto. Nella successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato ulteriori 5 grammi di cocaina nascosti nel comodino della sua camera da letto. Un dettaglio che conferma come l’uomo fosse ben organizzato, gestendo diverse tipologie di sostanze per soddisfare una clientela variegata.

IN CARCERE IN ATTESA DI GIUDIZIO

Il 32enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ora si trova in carcere, in attesa dell’interrogatorio di convalida.