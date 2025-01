1 minuto per la lettura

Nuova ondata di attacchi hacker in Italia: nel mirino siti di banche, porti e aziende. Gli attacchi registrati sono di tipo DDoS (Distributed Denial of Service).

L’Italia torna a essere bersaglio di attacchi hacker, con nuove incursioni informatiche che nelle ultime ore hanno preso di mira siti di banche, porti e aziende di rilievo. Tra gli obiettivi principali figurano istituzioni finanziarie come Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena, porti strategici come quelli di Taranto e Trieste, oltre a realtà aziendali come Vulcanair.

NUOVA ONDATA DI ATTACCHI HACKER IN ITALIA

La responsabilità di queste offensive informatiche è attribuita, in gran parte, alla crew filorussa Noname057(16), già nota per attacchi simili avvenuti in passato. Tuttavia, l’elemento di novità è rappresentato dall’ingresso sulla scena di un secondo gruppo di hacker, i palestinesi di Alixsec, che hanno rivendicato tra le loro azioni l’attacco a Olidata, storica azienda italiana attiva nel settore informatico.

ATTACCHI DDOS: UNA MINACCIA PER LA RETE ITALIANA

Gli attacchi registrati sono di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), una tecnica che punta a sovraccaricare i server delle vittime tramite un flusso massiccio di richieste, fino a rendere inaccessibili i servizi online. Diversi domini italiani sono stati colpiti, causando rallentamenti e interruzioni delle operazioni digitali.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) è immediatamente intervenuta per supportare i soggetti colpiti e mitigare i danni.