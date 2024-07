Critiche a Fedez: la replica del Codacons a Riondino

1 minuto per la lettura

Critiche a Fedez, la replica del Codacons: «Michele Riondino, anziché criticare chi si attiva per sostenere la battaglia sull’Ilva di Taranto, farebbe meglio ad usare le sue energie in favore di cittadini e vittime dell’acciaieria».

In risposta alle recenti dichiarazioni dell’attore e regista Michele Riondino sul coinvolgimento di personaggi pubblici come Fedez nella questione dell’ex Ilva di Taranto, il Codacons ha ribattuto con fermezza, invitando l’artista a concentrare le proprie energie verso cause più utili anziché criticare chi si impegna attivamente per la salute pubblica e l’ambiente. Fedez ha recentemente siglato la tregua con il Codacons puntando i riflettori sull’emergenza sanitaria e ambientale a Taranto ed effettuando una donazione per l’oncoematologia pediatrica.

CRITICHE A FEDEZ: LA RISPOSTA DEL CODACONS

Il Codacons, che rappresenta diverse parti civili nel processo sull’inquinamento ambientale di Taranto, ha ribattuto che il sostegno di personaggi pubblici come Fedez è fondamentale per portare attenzione sulle gravi problematiche affrontate dalla città ed ha aggiunto: «Chiunque voglia dare il proprio contributo alla causa, e scendere in campo a favore dell’ambiente e del diritto alla salute, è il benvenuto».

Infine, l’associazione ha invitato Riondino, che per la città di Taranto ha già fatto tanto, a riflettere sull’importanza di unire le forze per affrontare le sfide comuni evitando di sprecare: «le sue energie in critiche inutili e di cattivo gusto, ma a dirottarle verso una battaglia comune che deve vedere tutti uniti e sullo stesso piano».