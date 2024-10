Taranto: due operai feriti in incidenti sul lavoro, uno è grave

1 minuto per la lettura

A Taranto e Crispiano, questa mattina, si sono verificati due gravi incidenti sul lavoro. Feriti due operai, uno è in condizioni critiche.

TARANTO, DUE OPERAI FERITI IN INCIDENTI SUL LAVORO

Nel primo incidente, avvenuto in via Berardi, in pieno centro a Taranto, un operaio è stato travolto dal crollo improvviso di una tettoia mentre lavorava al secondo piano di un immobile. L’uomo, che ha riportato fratture multiple, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti per liberarlo dalle macerie. Successivamente, è stato trasportato d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Il secondo episodio si è verificato a Crispiano, comune della provincia tarantina, dove un altro operaio è precipitato da un’altezza di sette metri mentre stava lavorando alla manutenzione di un’antenna. L’uomo ha riportato politraumi, ma fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita. Anche lui è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le forze dell’ordine, insieme al personale dello Spesal, il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Asl, stanno conducendo indagini su entrambi gli incidenti per chiarire le dinamiche e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.