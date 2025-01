Migranti, arrivata a Taranto la Ocean Viking con 101 naufraghi

1 minuto per la lettura

I migranti a bordo della nave Ocean Viking, della ong Sos Mediterranee, erano stati soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo

È giunta questa mattina, lunedì 13 gennaio 2025, nel porto di Taranto la nave Ocean Viking della ong Sos Mediterranee con a bordo 101 naufraghi soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo.

In corso le operazioni di sbarco.

Tra i migranti anche 29 donne e 23 minori non accompagnati, tra cui un bimbo di 12 mesi. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di Taranto. A bordo della Ocean Viking ci sono 32 somali, 26 siriani, 15 eritrei, 13 egiziani, 6 palestinesi, 3 pakistani, 3 sudanesi, 2 iracheni e un etiope. Non ci sarebbero emergenze sanitarie particolari. I migranti sono solo molto provati dalla traversata e dalle condizioni del mare con onde alte oltre 4 metri e forti raffiche di vento.

Alla nave era stato assegnato inizialmente il porto di Ravenna, in seguito quello di Taranto dopo le sollecitazioni dell’equipaggio, per via delle avverse condizioni meteo, nonostante avessero chiesto il porto di Gioia Tauro, quale sito più vicino.