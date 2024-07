Incendio devastante a Pulsano: identificato il presunto piromane

2 minuti per la lettura

Un incendio doloso ha trasformato un paradiso balneare di Marina di Pulsano in un inferno, con sfollati, feriti e danni incalcolabili; il piromane sarebbe un 67enne.

MARINA DI PULSANO (TARANTO) – Un inferno di fuoco si è abbattuto ieri pomeriggio, 30 luglio 2024, sulla pineta di Fata Morgana, a Marina di Pulsano, seminando panico e distruzione. Le fiamme, alimentate dal vento caldo, hanno divorato ettari di vegetazione. E, hanno messo in pericolo gli stabilimenti balneari come Baia Serrone, Lido Silvana e Lido Persefone, e costringendo all’evacuazione decine di persone.

Nell’incendio una donna di 82 anni è rimasta gravemente ustionata e una sessantina di persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni. Ingenti i danni alle strutture ricettive e commerciali della zona.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 67 anni. L’uomo è sospettato di essere il presunto piromane che ha appiccato l’incendio alla pineta di Marina di Pulsano.

L’allarme dell’imponente incendio è stato lanciato da un bagnino di Lido Silvana, che ha immediatamente contattato la Guardia Costiera di Taranto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi aerei e terrestri, supportati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per ore. Solo questa mattina si è riusciti a domare completamente l’incendio.

«L’efficace assetto operativo predisposto – scrivono della Guardia Costiera – ha consentito che tutti i bagnanti presenti sulle spiagge, investite ormai dalle fiamme e dal fumo, venissero tempestivamente messi in sicurezza sia via mare. Questo è stato fatto anche mediante l’intervento delle moto d’acqua dell’Associazione FutuQua». Durante le operazioni di evacuazione, i mezzi navali hanno poi recuperato gli ultimi bagnanti rimasti ancora in acqua per il forte spavento.

LE CONDIZIONI DELLA DONNA FERITA NELL’INCENDIO DI PULSANO

Intanto la donna rimasta ferita nell’incendio è ancora ricoverata in rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata. I medici stanno cercando di i stabilizzarla per portarla al Centro Grandi Ustionati di Brindisi.