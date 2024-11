Massafra, droga consegnata in bici elettrica: arrestato 32enne

1 minuto per la lettura

Dopo pedinamenti e appostamenti, i poliziotti di Taranto hanno arrestato un 32enne che consegnava la droga con una bici elettrica nel centro storico d Massara.

MASSAFRA (TARANTO)- Un’operazione antidroga dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto ha portato all’arresto di un 32enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dalle indagini sarebbe così risultato che l’uomo era solito utilizzare una bicicletta elettrica per consegnare la droga. Il 32 enne usata quindi consegnare direttamente ai giovani consumatori nelle vie del centro storico di Massafra.

Le indagini, condotte dai poliziotti mediante pedinamenti e appostamenti, hanno consentito di documentare numerosi episodi di spaccio. I poliziotti hanno osservato il 32enne muoversi agilmente tra i vicoli del borgo antico e piazza Garibaldi, effettuando rapide cessioni di droga a giovani acquirenti. Il blitz è scattato nel momento in cui il sospetto è entrato in un magazzino dismesso. Presumibilmente per prelevare presumibilmente le dosi, è scattata la perquisizione. All’interno di uno scantinato i poliziotti hanno così scoperto e sequestrato 3 chili di hashish (30 panetti e circa 150 dosi pre-confezionate) e due chili di marijuana (contenuta in quattro buste oltre a una cinquantina di dosi pre-confezionate).

Nella successiva perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno recuperato in un cassetto di un comodino della camera da letto anche 5 grammi di cocaina. Il 32enne che consegnava droga in bici elettrica è stato arrestato. L’accusa è di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e condotto in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida.