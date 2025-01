Laterza, 17enne trovato senza vita in una gravina

1 minuto per la lettura

Laterza ritrovato il corpo senza vita di un 17enne in una gravina. Le cause della morte sono ancora da chiarire. Le autorità stanno indagando per fare luce su questo drammatico episodio.

LATERZA (TARANTO) – Un drammatico ritrovamento ha sconvolto la comunità di Laterza. Nella tarda mattinata di oggi, 11 gennaio 2025, a Laterza il corpo senza vita di un 17enne è stato recuperato all’interno di una gravina.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. Otto tecnici specializzati hanno lavorato per ore per raggiungere il punto esatto in cui giaceva il corpo e procedere al recupero.

Al momento, le cause della morte del giovane restano ancora da chiarire. Non si esclude l’ipotesi del suicidio. Gli inquirenti stanno svolgendo indagini approfondite per ricostruire le ultime ore di vita del 17enne e accertare le cause del decesso.