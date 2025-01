Taranto, ospedale Moscati: tre infermiere aggredite da un paziente

1 minuto per la lettura

Le infermiere sono state aggredite all’ospedale Moscati di Taranto da un paziente ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria.

TARANTO- All’ospedale Moscati di Taranto, tre infermiere sono state aggredite da un paziente. L’accaduto, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 18 gennaio 2025, ha scosso la comunità e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza negli ospedali.

Le tre operatrici sanitarie, in servizio nel reparto di Otorinolaringoiatria, sono state vittima di un’aggressione da parte di un paziente in stato di alterazione psico-fisica: sarebbero state colpite con pugni e calci, riportando contusioni. In seguito una delle infermiere coinvolte è riuscita ad allertare una dottoressa in servizio al reparto Psichiatria che ha sedato il paziente. Le operatrici sanitarie hanno ripreso a lavorare e a fine turno si sono recate al punto di primo intervento dello stesso ospedale per farsi medicare e avviare la pratica di infortunio sul lavoro. La prognosi iniziale è di tre giorni. Finora non sarebbero state presentate denunce su quello che sembrerebbe l’ennesimo episodio di aggressione in ospedale.