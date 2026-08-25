Ginosa, 51enne accoltellato dopo una lite: Arrestato un 60enne

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Ginosa, 51enne accoltellato alla coscia dopo una lite. I Carabinieri hanno arrestano un 60enne sorvegliato speciale e sequestrano il coltello.

GINOSA (TARANTO) – Un diverbio nato per futili motivi si è trasformato in una violenta aggressione a Ginosa, in provincia di Taranto. Un uomo di 51 anni è stato ferito alla coscia sinistra con un coltello a serramanico durante un acceso litigio con un 60enne del posto, successivamente rintracciato e tratto in arresto dai Carabinieri.

ACCOLTELLATO UN UOMO: L’ALLARME A GINOSA E L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

L’allarme è scattato a seguito di una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un uomo ferito in una via del centro abitato. Raggiunto tempestivamente dai soccorritori del 118 e dai militari dell’Arma della Stazione di Ginosa, il 51enne ha raccontato di essere stato aggredito al culmine di una discussione scoppiata all’interno di un’abitazione e poi proseguita per strada.

LE RICERCHE, L’ARRESTO E I SOCCORSI

Raccolti i primi dettagli, i Carabinieri si sono messi sulle tracce del presunto aggressore, individuandolo poco dopo all’interno della sua abitazione. Nel corso della perquisizione domestica, i militari hanno rinvenuto nel lavandino del bagno il coltello a serramanico utilizzato durante la lite. Per il 60enne – già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale – sono scattate le manette. Le accuse per lui sono di lesioni personali aggravate, violazione degli obblighi della sorveglianza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Entrambi i protagonisti della vicenda sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Il ferito presso il nosocomio di Castellaneta e l’aggressore alla struttura sanitaria di Taranto.