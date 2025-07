Ex Ilva, vertice Urso – Pichetto con Snam per la decarbonizzazione

1 minuto per la lettura

Ministri Urso e Pichetto Fratin con Snam discutono l’approvvigionamento gas per forni elettrici e DRI ex Ilva, cruciale per la decarbonizzazione.

TARANTO- Un importante incontro tecnico si è tenuto oggi, 4 luglio 2025, a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), per discutere l’approvvigionamento energetico necessario al piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva. A presiedere il vertice i ministri Adolfo Urso (Mimit) e Gilberto Pichetto Fratin (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase). Al tavolo dei lavori, oltre ai rappresentanti degli uffici tecnici del Mimit e del Mase, era presente anche l’amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, accompagnato da esperti della società. L’obiettivo principale della riunione è stato quello di esaminare tutte le opzioni possibili per garantire l’approvvigionamento di gas agli stabilimenti dell’ex Ilva.

La discussione ha toccato due aspetti cruciali del piano di riconversione: la realizzazione dei nuovi forni elettrici e l’implementazione degli impianti DRI (Direct Reduced Iron). Questi ultimi sono stati definiti “essenziali per garantire l’autonomia strategica del nostro Paese”, sottolineando l’importanza cruciale di questa transizione non solo per l’ambiente ma anche per la sicurezza energetica nazionale. L’incontro odierno rappresenta un passo significativo nel percorso verso la completa decarbonizzazione dell’ex Ilva, un progetto ambizioso che mira a conciliare la sostenibilità ambientale con il mantenimento della competitività industriale e dell’occupazione in uno dei poli siderurgici più importanti d’Europa. La collaborazione tra i ministeri competenti e attori chiave come Snam è fondamentale per definire le strategie e le infrastrutture necessarie a supportare questa trasformazione epocale.