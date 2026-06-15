Eletto il nuovo Consiglio provinciale di Taranto: Netta vittoria del campo largo

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Nel nuovo Consiglio provinciale di Taranto Il campo largo e i civici di centrosinistra conquistano otto seggi complessivi.

TARANTO — Il campo largo ha trionfato nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Taranto. Le urne hanno consegnato una netta maggioranza alle forze di centrosinistra, delineando un nuovo assetto politico per l’amministrazione del territorio jonico. La coalizione progressista si è presentata divisa in due liste principali, entrambe capaci di catalizzare il consenso degli amministratori locali. La lista ufficiale “Democratici e Progressisti”, asse portante del campo largo formato da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, ha conquistato la leadership assoluta ottenendo cinque consiglieri. A questa si affianca il successo della lista civica di centrosinistra “Patto jonico Riformisti ed europeisti”, promossa dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, che ha eletto tre rappresentanti.

I NUMERI DEL VOTO PONDERATO DEL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE DI TARANTO

Le elezioni provinciali seguono il meccanismo di secondo livello: a esprimere il proprio voto non sono i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali di tutti i centri della provincia, con un sistema di voto ponderato basato sulla popolazione del comune di appartenenza. I risultati in voti ponderati certificano il distacco. La lista Democratici e Progressisti ha riportato 36.765 voti ponderati, Patto jonico ne ha ottenuti 21.596, Fratelli d’Iitalia 15.341, Forza Italia 11.746, Prima Taranto 7.629. L’attuale presidente della Provincia di Taranto in carica è Gianfranco Palmisano sindaco di Martina Franca, del Partito democratico.

IL CENTRODESTRA SI FERMA A QUATTRO SEGGI

Il fronte opposto esce frammentato dal voto, riuscendo a eleggere soltanto quattro consiglieri complessivi suddivisi tra tre diverse liste. Fratelli d’Italia si conferma la prima forza del centrodestra sul territorio portando due rappresentanti in Consiglio. Forza Italia riesce a strappare un solo seggio, così come la lista civica “Prima Taranto”, che chiude la ripartizione con un consigliere.

Questo voto consolida la governance del centrosinistra a Taranto, guidata dall’attuale presidente della Provincia in carica, Gianfranco Palmisano (sindaco di Martina Franca ed esponente del Partito Democratico), che potrà contare su una solida maggioranza consiliare di otto seggi complessivi per portare avanti il proprio mandato.