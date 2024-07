8 azzurri sul ring di Parigi, Malagò “Eccellenza del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – Pronti a salire sul ring a cinque cerchi per togliersi delle belle soddisfazioni. Il Salone d’Onore del Coni, a Roma, ha ospitato la presentazione della squadra azzurra che parteciperà ai tornei di pugilato di Parigi 2024. Si tratta di otto atleti: la cifra di cinque donne qualificate ai Giochi Olimpici rappresenta uno storico record per l’Italia. Salvatore Cavallaro (80 kg), Aziz Abbes Mouhiidine (92 kg), Diego Lenzi (+92 kg), Giordana Sorrentino (50 kg), Sirine Charaabi (54 kg), Irma Testa (57 kg), Alessia Mesiano (60 kg), Angela Carini (66 kg): questa la squadra, tutta presente all’evento assieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, al vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis, al presidente della Federazione Pugilistica Italiana Flavio D’Ambrosi, al capo del dipartimento per lo sport del governo Flavio Siniscalchi e all’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato. “Abbiamo dato il massimo per qualificarci ai Giochi Olimpici – le parole di Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2020 -. Non promettiamo medaglie, ma garantiamo di esserci impegnate al massimo in questo periodo di preparazione e promettiamo di metterci il cuore affinchè possiate essere orgogliosi di noi”. “Ho fatto una promessa a una persona che non c’è più – aggiunge emozionato Aziz Abbes Mouhiidine, già campione d’Europa e vice campione del mondo -. Ho promesso l’oro olimpico e non mi voglio nascondere. Daremo l’anima e il cuore. Andiamo a Parigi per dimostrare di che pasta sono fatti gli italiani”. Fiducia anche nelle dichiarazioni del padrone di casa Giovanni Malagò: “La federazione è stata brava e professionale. Si è lavorato di squadra. Siamo molto orgogliosi di questo gruppo. Andiamo all’Olimpiade con la squadra più forte di sempre, l’Olimpiade della totale parità di genere. Questa squadra è una delle eccellenze del nostro Paese”.

– Foto Spf/Italpress –

(ITALPRESS).