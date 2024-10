A MagiLand tre serate per celebrare Halloween

Roma, 29 ott. (askanews) – Quello di MagicLand, il parco divertimenti più grande del centro-sud Italia, è un Halloween senza precedenti, con un mix di eventi e attività spettacolari che si svolgeranno fino al 3 novembre. Tra le proposte imperdibili spiccano le tre serate del 31 ottobre, 1° novembre e 2 novembre, che offriranno uno spettacolo unico tra musica, effetti speciali e atmosfere da brivido per far vivere ai visitatori una festa indimenticabile. 31 ottobre: Horror Movie Show – Un viaggio nei classici dell’horror cinematografico

Nella notte di Halloween, il 31 ottobre, MagicLand dà il via alla sua serie di serate con l’Horror Movie Show, un evento da brivido che inizierà alle 22:00. Il pubblico sarà immerso nelle atmosfere più spaventose del cinema horror, grazie a effetti speciali mozzafiato e a un ledwall interattivo. Le scene iconiche del film come It, The Ring, Scream, Nightmare – Dal profondo della notte faranno da cornice al dj set di Ulisse Marciano con special guest il giovane Joe C e la fantastica vocalist Kristal.

1° novembre: Scary Robot Night – L’incontro tra futuro e terrore

La notte del 1° novembre MagicLand propone la Scary Robot Night, un evento senza precedenti in cui giganti metallici animati prenderanno vita tra fumo e luci, creando uno spettacolo mozzafiato. Direttamente dallo Zoo di 105, Pippo Palmieri guiderà l’intrattenimento con un dj set da togliere il fiato. Gli ospiti saranno catapultati in un’atmosfera futuristica e spettrale allo stesso tempo.

2 novembre: Il Circo degli Orrori – Tra visioni oniriche e performance straordinarie Il 2 novembre si chiude in bellezza con Il Circo degli Orrori, una serata straordinaria grazie alla presenza di Manuel Ribeca, famoso dj di La Troya Ibiza, e alla drag queen Wiky Visionaire, accompagnata dalla performer Valentina Tafferini del Cirque du Soleil. Insieme, daranno vita a uno spettacolo che unirà paura e intrattenimento in una performance elettrizzante e surreale, dove ogni logica sarà sfidata.

Per tutte e tre le serate, le attrazioni di MagicLand resteranno aperte fino a mezzanotte, offrendo ai visitatori un’esperienza di Halloween completa. Tante attività per un Halloween unico

Il parco propone ben 20 attrazioni a tema per ogni età, con 6 horror house, percorsi per famiglie, spettacoli teatrali, parate, animazioni itineranti e spettacoli interattivi come Alice in Horrorland , una versione rivisitata della la fiaba di Lewis Carroll.

Grande novità di quest’anno, il Día de Muertos, realizzato in collaborazione con l’Ambasciata del Messico, porta in scena un’esclusiva celebrazione della tradizione messicana che trasforma MagicLand in un coloratissimo Regno dei Morti. L’area del Vecchio West si riempie di calaveras, decorazioni, giochi e musica messicana, mentre il labirinto tematico Fiesta de los Muertos trasporta i visitatori nel cuore di questa festa millenaria.

C’è poi l’Isola delle Zucche, con laboratori creativi, meet & greet e percorsi autunnali adatti a tutte le età. Infine, durante le giornate si susseguono parate itineranti e animazioni speciali, come la Funeral Parade e la Psycho Emergency, che tutto il periodo.