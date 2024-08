A Montreal Arnaldi si ferma in semifinale contro Rublev

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Termina in semifinale la corsa di Matteo Arnaldi sul cemento di Montreal. Il tennista ligure, numero 46 del mondo, si è arreso di fronte ad Andrey Rublev, già vincitore ai quarti di finale contro Jannik Sinner, nell’”Omnium Banque National”, sesto Atp Masters 1000 stagionale, con montepremi totale pari a 6.795.555 dollari, che si sta disputando all’IGA Stadium, in Canada. Il russo, numero 8 del mondo e quinta forza del tabellone, si è imposto col punteggio di 6-4 6-2. Lottata la prima frazione, con break decisivo in favore del russo al terzo gioco. Meno combattuta la seconda frazione, interrotta all’inizio per pioggia e caratterizzata da due servizi persi dall’azzurro. Rublev, di contro, non ha mai ceduto la battuta nel corso del match.

Grande torneo comunque per il 23enne sanremese, che ha centrato la prima semifinale della carriera in un 1000 e che ora ritoccherà il proprio best ranking, salendo nei primi 30 della classifica mondiale.

In finale Rublev sfiderà Alexei Popyrin. L’australiano, numero 62 del ranking Atp, ha vinto nella notte la seconda semifinale del torneo, piegando per 7-6 (0) 6-3 lo statunitense Sebastian Korda.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).