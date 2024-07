A Napoli comincia l’era Conte, squadra e staff in raduno

Roma, 9 lug. (askanews) – Comincia l’era Conte per il Napoli. Squadra e staff si stanno ritrovando al centro tecnico della Ssc Napoli per i test fisici. Presente anche uno dei volti nuovi del mercato: Leonardo Spinazzola, dopo le visite mediche di lunedì, è pronto a mettersi a disposizione del nuovo allenatore, così come Rafa Marin, altro acquisto: arriva dal Real Madrid. Tra i primi ad arrivare Victor Osimhen (intorno alle 8.15) alle prese con un futuro ancora tutto da scrivere. All’uscita, poco dopo le 12.00, è stato “preso d’assalto” dai tifosi presenti: diversi minuti con i supporters azzurri tra foto e autografi. I giocatori disponibili sono dunque tutti all’interno del centro sportivo: oggi e domani solo test medici.