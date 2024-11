Abi: nuovi cali dei tassi sui mutui, ad ottobre al 3,28%

Roma, 16 nov. (askanews) – Prosegue il calo dei tassi di interesse sui prestiti bancari in Italia, sulla scia della politica di riferimento della Bce. E’ quanto sottolinea l’Abi nell’ultimo rapporto di novembre.

Ad ottobre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 4,60% rispetto al 4,90% di settembre 2024 e al 5,45% di dicembre 2023.

“Un calo di 30 punti base è una riduzione significativa”, ha commentato in un briefing con la stampa il Vice Direttore generale Vicario dell’Abi Gianfranco Torriero.

Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni e diminuito al 3,28%, rispetto al 3,31% di settembre 2024 e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023;

Il tasso medio sul totale dei prestiti (quindi sottoscritti negli anni) e sceso al 4,61% dal 4,70% del mese precedente.

Secondo quanto rilevato dall’Abi, nei primi 14 giorni di novembre, il tasso Euribor a 3 mesi è stato in media del 3,04% (3,17% era la media di ottobre) in diminuzione di 13 punti base rispetto a ottobre 2024. La diminuzione è di 96 punti base rispetto al valore massimo registrato a ottobre 2023.

