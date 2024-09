Abodi “Sliding Centre di Cortina sarà un’eccellenza”

CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Sopralluogo oggi pomeriggio a Cortina d’Ampezzo del ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, accompagnato dal commissario di Governo e amministratore delegato di Simico Fabio Saldini sul cantiere della pista da bob, skeleton e slittino che sarà utilizzata per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026. Come emerso dall’ispezione del CIO di lunedì scorso, i lavori stanno rispettando il cronoprogramma che porterà alla pre-omologazione della pista di marzo 2025. Oltre 250 i lavoratori coinvolti, pronto il piano di emergenza neve con l’acqua glicolata presente nei tubi di raffreddamento che verrà riscaldata per garantire le temperature idonee alle lavorazioni. “Visitando il cantiere dello Sliding Centre di Cortina ho avuta una positiva e fantastica impressione sulla sua progressione: la sto misurando man mano che vengo qui. Vedo questa ‘creatura tecnologicà che sta evolvendo, vedo la cifra dell’impegno del capitale umano, vedo la regia di Simico che mi dà il senso del governo del tempo che per noi è fondamentale, visto che non ne abbiamo moltissimo – ha detto il ministro Abodi – Immagino quello che succederà quando si chiuderà il cantiere, quando si determineranno anche tutte le tutele ambientali. Rimarrà una grandissima opera, sarà un’eccellenza dal punto di vista sportivo e tecnologico, tra le più evolute al mondo e che renderà ancor di più questo luogo affascinante”. Le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 “avranno certamente una meravigliosa pista che consentirà alle atlete e agli atleti di dare il massimo”, ha concluso. “Ringrazio il ministro Abodi per la sua attenzione e per le sue costanti visite a supporto della nostra mission per realizzare uno degli impianti sportivi più all’avanguardia del mondo – ha commentato il commissario Saldini – La sua presenza ci permette di verificare, insieme, il buon andamento dei lavori, in linea con le tempistiche”. “Ogni visita del ministro dello sport Abodi mi fa molto piacere – ha commentato Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d’Ampezzo – Evidenzia la sua responsabilità nel verificare che tutto proceda nel migliore dei modi. La sua presenza è un segnale tangibile di come il Governo creda fortemente nelle Olimpiadi, dimostrando che l’impegno è concreto. Sono certo che, grazie al puntuale lavoro del Commissario Saldini, abbiamo una garanzia di concretezza. E’ stato un piacere vedere il ministro soddisfatto del lavoro svolto, confermando che siamo sulla strada giusta”.

