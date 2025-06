Accordo G7 su global minimum tax (con esenzioni per Usa). Giorgetti: onorevole compromesso

Roma, 28 giu. (askanews) – “L’accordo formalizzato in sede G7 sulla global minimum tax è un compromesso onorevole trovato con l’amministrazione americana che protegge le nostre imprese dalle ritorsioni automatiche originariamente previste dalla clausola 899 dell’Obbba all’esame del Senato Usa. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e favorire il dialogo”. E’ quanto ha affermato il ministro dell’economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, dopo l’accordo raggiunto al G7 sulla tassazione globale delle multinazionali che prevede esenzioni per gli Usa.