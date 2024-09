Achille Lauro arriva con un nuovo singolo “Amore disperato”

Milano, 18 set. (askanews) – A pochi giorni dall’inizio di X Factor 2024 che lo vede impegnato come giudice del talent show, Achille Lauro arriva con un nuovo singolo e video: Amore disperato, in uscita venerdì 20 settembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali per Elektra Records / Warner Music Italy.

Da sempre capace di muoversi tra generi musicali differenti, dall’urban al pop, con Amore disperato Lauro scrive, insieme a Federica Abbate e Federico Olivieri (in arte Olly), un brano intimo dalle sonorità acustiche e cantautorali e dal sapore malinconico. Il racconto reale di una storia nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica, l’icona assoluta delle pellicole di Luigi Comencini e del capolavoro del neorealismo rosa Pane, amore e fantasia.

Il brano descrive un legame indissolubile così profondo e incondizionato da andare oltre l’amore stesso tanto da trasformarsi in altro. Un’analisi minuziosa dei sentimenti e di quanto basti poco per interrompere e distruggere un rapporto complesso, costruito con fatica e farlo crollare come un castello di carte.

(Adesso dove vado? / Senza ma, senza se, senza te / Amore disperato / Lo sai meglio di me, che sei meglio / E che non sono in grado /Che frase stupida, / Ti chiedo scusa ma / Lo sai / A volte è complicato / È inutile che ti difenda da me / E se passiamo un’altra notte / Tra far l’amore e fare a botte / Che differenza c’è / Se siamo io e te)

Dopo aver calcato nel 2024 il palco del Primo Maggio di Roma oltre a quelli della leg estiva con gli oltre 20 appuntamenti in giro per l’Italia dell’Achille Lauro Summer Fest – A Rave Before l’Iliade, il 4 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma Achille Lauro sarà protagonista di due eventi unici e imperdibili Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live con lo special guest Boss Doms.