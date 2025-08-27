Aci, La Russa “Sicurezza stradale a scuola con nuove tecnologie”

RIMINI (ITALPRESS) – “Siamo convinti che bisogna rivolgersi fin dalla giovane età nelle scuole per garantire sicurezza ed educazione stradale. L‘ACI è impegnata da molti anni e ora lo sarà ancora di più. Abbiamo avviato numerosi protocolli d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e stiamo cercando di progettare nuovi programmi, concentrandoci molto anche sulle nuove tecnologie”. Così il presidente dell’Aci, Geronimo La Russa, a margine del Meeting di Rimini, sottolineando l’importanza di una cultura della sicurezza: “Se ci sarà una diffusa cultura della sicurezza stradale, le nostre strade saranno più sicure. L’ACI vuole essere accanto ai cittadini, accanto agli automobilisti, fornendo sempre migliori servizi e la giusta cultura del movimento”.

(ITALPRESS).