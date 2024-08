Air France-Klm: completata acquisizione del 19,9% nella scandinava Sas

Milano, 28 ago. (askanews) – Il gruppo Air France-Klm ha completato l’acquisizione di una quota del 19,9% nella società scandinava Sas. La finalizzazione dell’operazione, comunicata lo scorso ottobre, arriva dopo le approvazioni normative in Europa e negli Stati Uniti.

Air France-Klm e Sas hanno firmato accordi interline e code-share di vasta portata per collegare gli hub e le reti. Questi accordi entreranno in vigore già dal primo settembre 2024. Lo stesso giorno, Sas entrerà a far parte dell’alleanza Skyteam, di cui Air France e KLM sono membri fondatori.

“Siamo lieti di aver completato questa operazione strategica con sas S- ha commentato in una nota Benjamin Smith, ceo del gruppo Air France-Kl – che rafforzerà la nostra presenza nei mercati scandinavi. I clienti di Sas, Air France e KLM avranno ora un numero maggiore di destinazioni tramite code sharing. Skyteam acquisirà immediatamente un nuovo membro strategico”.

Air France-KLM ha portato avanti questa transazione come membro di un consorzio di investitori che comprende anche Castlelake, Lind Invest e lo Stato danese. Il consorzio detiene ora una quota complessiva dell’86,4% per un investimento pari a 1,2 miliardi di dollari. Il gruppo Air France-Klm ha investito complessivamente 144,5 milioni di dollari.

In base alle disposizioni concordate dal consorzio la partecipazione di Air France-Klm potrebbe aumentare in modo che Air France-Klm possa diventare azionista di controllo dopo un minimo di due anni, subordinatamente, tra le altre cose, a determinate condizioni normative e di performance finanziaria”.