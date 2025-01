Al via le vendite di Nissan Ariya Nismo

ROMA (ITALPRESS) – Partono le vendite di Nissan Ariya Nismo, vettura che unisce l’eredità del marchio Nismo e il design tipicamente giapponese per dare vita a una vettura dinamica, agile, dalla personalità audace e dalle prestazioni esaltanti, di livello superiore rispetto alle già eccellenti prestazioni di Ariya e-4ORCE 87KWh. Ariya Nismo è basata sulla versione e-4ORCE da 87 kWh, il cui motore è stato messo a punto da Nismo per esaltarne la potenza e portarla fino a 435 CV (320 kW), ovvero circa 130 CV in più rispetto alla versione originale. La coppia di 600 Nm spinge la vettura da 0 a 100 km/h in soli 5 secondi e da 80 a 120 km/h in 2,4 secondi. Il sistema e-4ORCE di Ariya Nismo, che regola la potenza su ciascuna ruota in un decimillesimo di secondo, è stato appositamente adattato e migliorato per massimizzare l’aderenza a terra della vettura. E’ stato modificato il rapporto della potenza sugli assi, che ora è al 60% sul posteriore e 40% sull’anteriore, per offrire una sensazione di maggiore sportività rispetto alla versione standard di Ariya e-4ORCE. Inoltre, è stata migliorata del 12% la capacità di mantenere la traiettoria. Tutte modifiche che rendono la vettura ancora più precisa e divertente nei tracciati misti.

Le nuove sospensioni hanno stabilizzatori, molle e ammortizzatori modificati che offrono maggiore equilibrio e controllo in ogni condizione di guida. Lo sterzo, più diretto all’aumentare della velocità, rende la vettura ancora più maneggevole. La nuova funzione i-Booster, che aumenta le prestazioni in frenata grazie a una nuova messa a punto della rigenerazione, i nuovi pneumatici e la nuova modalità di guida Nismo, che esalta le prestazioni dinamiche della vettura, rendono la guida ancora più emozionante e sicura. Il design di Ariya Nismo è stato rinnovato per esaltarne il Dna sportivo, con assetto ribassato e linee pulite ed essenziali che esprimo potenza ed eleganza. Sono stati apportati notevoli miglioramenti in termini di prestazioni aerodinamiche. Il doppio diffusore posteriore insieme ai nuovi deflettori anteriori e ai profili delle portiere con finiture più ampie rispetto alle versioni standard di Ariya, ottimizzano i flussi d’aria intorno alla vettura, aumentano la deportanza e riducono l’attrito intorno agli pneumatici. Il risultato è un coefficiente di portanza (CL) ridotto del 40%, che passa quindi dal valore di 0,18 del modello standard al valore di 0,11 della versione Nismo. Gli interni sono stati completamente ridisegnati, realizzati con materiali di qualità superiore e finiture di pregio. I sedili sono progettati per la guida sportiva, garantendo supporto e postura ottimali. Cuciture rosse sul volante e accenti rossi, tipici del marchio Nismo, conferiscono all’abitacolo un carattere sportivo e un senso di alta qualità. L’eleganza degli interni è esaltata dalle venature del legno scuro presente in tutto l’abitacolo. L’illuminazione rossa Andon di Nissan, caratteristica del marchio, contribuisce a creare un’atmosfera suggestiva. Ariya Nismo, disponibile con un unico esclusivo colore Nismo Stealth Grey, è in vendita presso la rete Nissan al prezzo di 65.850 euro.

