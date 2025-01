Alla Berlinale 75 “The Ice Tower”, film franco-tedesco con Cotillard

Roma, 21 gen. (askanews) – “The Ice tower” della regista francese Lucile Hadžihalilovic è una coproduzione franco-tedesca, 3B Productions e Davis Films, Sutor Kolonko, Arte France Cinéma e Bayerischer Rundfunk in collaborazione con Arte. IDM Film Commission Südtirol ha sostenuto il progetto in fase di produzione durante le riprese in Alto Adige che si sono svolte tra Caldaro, Merano, Bolzano e nel comune di Magré sulla Strada del Vino. La casa di produzione altoatesina, Albolina Film, ha realizzato il service per le riprese in Italia.

Il film, con protagonista Marion Cotillard, è un adattamento cinematografico della fiaba La regina delle nevi di Hans Christian Andersen, ambientato negli anni ’70. Più fredda del ghiaccio, il suo bacio trafigge il cuore… Anni ’70. La giovane Jeanne, in fuga, cade sotto l’incantesimo di Cristina, enigmatica protagonista de La regina delle nevi, film che sta girando in uno studio ricreato nel capannone in cui Jeanne si è rifugiata per caso. Tra l’attrice e la ragazza si sviluppa una reciproca attrazione.