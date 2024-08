All’Arena del Mare a Sabaudia Brignano, Ricchi e Poveri e Tony Hadley

Roma, 3 ago. (askanews) – Torna a splendere l’Arena del Mare di Sabaudia. Ad aprire la rassegna, giovedì 8 agosto, Carolina Benvenga con “Un’Estate Favolosa”, un nuovo spettacolo – prodotto e distribuito da Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci – all’insegna della musica e del divertimento per i più piccoli e le loro famiglie, con la regia di Morena D’Onofrio e le coreografie di Fiorella Nolis. Sabato 10 e domenica 11 agosto, Enrico Brignano, sarà in scena con “Ma… Diamoci Del Tu”, Summer Edition, spettacolo scritto con Manuela D’Angelo e la collaborazione ai testi di Alessio Parenti, con le musiche originali di Andrea Perrozzi e prodotto da Vivo Concerti.

Lunedì 12 agosto è la volta dei Ricchi e Poveri, che sull’onda del successo sanremese “Ma non tutta la vita” (etichetta DM Produzioni su licenza Carosello Records), fanno tappa con il loro Summer Tour, prodotto da DM Produzioni. Angelo e Angela sono accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.

Martedì 13 agosto, Maurizio Battista sale sul palco insieme all’Orchestraccia, che con la sua musica originale e creativa, darà vita alla colonna sonora della serata all’insegna della comicità. Attraverso la sua dissacrante ironia, Battista ripercorrerà la propria vita: dal bar di famiglia al palcoscenico, raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo.

Venerdì 16 agosto tocca a Tony Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, che torna per l’estate ai concerti rock con la sua Fabulous TH Band.

Per l’ultimo appuntamento con l’Arena del Mare di Sabaudia, il 17 agosto arriva, Roberto Vecchioni con “Tra il silenzio e il tuono Tour”, che prende il nome dal suo ultimo lavoro letterario in vetta nella classifica della narrativa italiana. Lo spettacolo è prodotto da DM Produzioni.

La rassegna è curata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci in collaborazione con Davide Dose per Do7 Factory, con il patrocinio del Comune di Sabaudia.