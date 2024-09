Allianz Milano pronta a ripartire, Fusaro “Non ci nascondiamo”

MILANO (ITALPRESS) – E’ stato presentato oggi il roster per la stagione 2024-25 dell’Allianz Milano in vista dell’inizio della Superlega maschile di pallavolo. Lo scorso anno il terzo posto in campionato e per la prima volta la qualificazione alla Champions League: “Ormai non possiamo più certo nasconderci. La penultima stagione siamo arrivati quarti in SuperLega, l’ultima terzi, siamo in Champions League. Dobbiamo accettare quest’anno di partire anche noi tra le favorite in un campionato che sarà di livello altissimo dopo le Olimpiadi – ha dichiarato il presidente Lucio Fusaro -. Sembra ieri, ma è già passato un anno dall’ultima volta che siamo visti qui in questo splendido auditorium di Allianz a presentare la nostra stagione. Sono felice ed orgoglioso di farlo ancora qui con chi, per la sesta stagione, sostiene il nostro cammino. Allianz ci sostiene non soltanto in un progetto sportivo, ma in un vero e proprio progetto valoriale”. Confermato lo staff tecnico con Roberto Piazza alla guida, sono sette i nuovi arrivi per una stagione che vedrà la squadra meneghina ancora una volta protagonista. Confermati anche i senatori Matej Kazijski e Matteo Piano, il centrale azzurro è ormai alla sua ottava stagione a Milano. Alla presentazione ufficiale, svolta nell’Auditorium della Torre Allianz, sono intervenuti il presidente Fusaro, accompagnato dalla squadra al completo, il coach Roberto Piazza e il direttore generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi. “Allianz punta da sempre sui giovani e sullo sport ad alto livello. Sono sei anni che ospitiamo qui in Torre Allianz la presentazione dell’Allianz Milano e siamo molto soddisfatti della nostra partnership con la società del presidente Lucio Fusaro, con la quale da quest’anno abbiamo anche stretto un nuovo sodalizio per il settore giovanile, che prende così il naming Allianz Diavoli Powervolley”, ha ribadito Devescovi.

Svelate le nuove divise: la prima maglia si distingue ancora per la dominanza del colore bianco, con il blu a rivestire le maniche e i fianchi. Seconda divisa di colore blu, mentre per il libero è stata confermata la scelta del rosso, con dettagli bianchi e oro. Domenica 29 l’esordio in SuperLega in trasferta, in casa della Gioiella Prisma Taranto.

