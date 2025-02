All’IIC di Miami la mostra fotografica 1000 Miglia

Roma, 4 feb. – A Miami, la storia della 1000 Miglia rivive attraverso immagini straordinarie in una mostra fotografica esclusiva ospitata dall’Istituto Italiano di Cultura. Un’esposizione – segnala un servizio video di Italia Report Usa – che racconta, attraverso l’obiettivo dei più talentuosi fotografi, l’essenza di una delle gare automobilistiche più iconiche al mondo, unendo passione, eleganza e tradizione. La mostra sarà aperta la pubblico fino al 10 Aprile 2025.L’evento, presentato da Stefano Cerrato direttore dell’Istituto Italiano di Cultura a Miami, ha visto la partecipazione del Console Generale a Miami Michele Mistò, il direttore generale 1000 Miglia Francesca Parolin e un folto pubblico, entusiasta del prossimo appuntamento della corsa automobilistica che percorrerà le strade della Florida partendo da Miami.Dai modelli d’epoca che sfrecciano lungo le strade italiane ai volti concentrati dei piloti, ogni fotografia cattura e trasmette l’adrenalina e la bellezza senza tempo della 1000 Miglia. Un viaggio visivo che ripercorre le tappe più emozionanti della storica corsa, attraversando borghi pittoreschi, paesaggi mozzafiato e città ricche di fascino.L’esposizione non è solo un omaggio alla competizione, ma anche alla cultura e al design italiani, elementi che hanno reso l’iconica corsa un evento celebrato in tutto il mondo.1000 Miglia Experience USA FloridaPer la prima volta nella sua storia, la leggendaria 1000 Miglia approda in Florida, portando con sé tutto il fascino e l’eleganza della celebre corsa italiana. A presentare l’evento che segna la stori oltreoceano della corsa il presidente 1000 Miglia Experience USA Florida, Massimo Cicatiello.Dal 22 al 25 febbraio 2025, le strade del Sunshine State faranno da palcoscenico a un evento straordinario che unirà la passione per le auto d’epoca ai paesaggi spettacolari della Florida. Il percorso designato toccherà le località iconiche, da Miami a Orlando, da Palm Beach a Tampa, offrendo un mix perfetto tra tradizione e innovazione. Con la partecipazione di vetture storiche che hanno scritto la storia dell’automobilismo, la Mille Miglia Florida promette di regalare agli spettatori un’esperienza unica, celebrando il prestigio di una gara che da quasi un secolo incanta il mondo intero.