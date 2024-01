Alluvione, Meloni: da Von der Leyen serietà e concretezza

Forlì, 17 gen. (askanews) – “Ringrazio la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen, che torna su queste terre” dopo che a maggio “venne qui pochi giorni dopo l’alluvione. L’ultima volta che Von der Leyen venne qui portò il suo impegno e il fatto che sia qui di nuovo è secondo me simbolo di grande serietà e concretezza di cui credo che tutti gli abitanti di questa Reigone debbano per questo rinraziarla”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel municipio di Forlì.

“Abbiamo lavorato molto insieme in mod molto proficuo, la prima cosa che va raccontata è la revisione del Pnrr, una cosa che si diceva non fosse possibile invece era possibile e doverosa visto il mutato contesto in cui ci troviamo e in quella revisione c’è un impegno molto importate delle zone alluvionate per un ulteriore 1,2 mld di euro”, ha sottolineato Meloni.