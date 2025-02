Almasri, Conte a Meloni: calpestare la Cpi ha disonorato l’Italia

Roma, 8 feb. (askanews) – “L’Italia si ritrova oggi con grande disonore a calpestare la giustizia internazionale. Meloni, presidente del Consiglio, leader di Fratelli d’Italia che per tradizione si richiama ai valori dell’onore: dov’è il tuo onore? Parlate sempre di onore, dov’è l’onore che non ti sei presentata nemmeno in Parlamento alla richiesta di informativa a spiegare a noi parlamentari e al Paese come e perché esponi il Paese a questa vergona”. Lo ha dichiarato parlando della vicenda Almasri il presidente M5s Giuseppe Conte, ospite ad Accordi e Disaccordi sul Nove, in onda questa sera.