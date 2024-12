Alte prestazioni per il futuro SUV elettrico di Mercedes-AMG

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo SUV Mercedes-AMG ad alte prestazioni, che sarà il secondo veicolo costruito sull’architettura completamente elettrica AMG.EA, ha iniziato i test in condizioni invernali. Si tratta di un’importante step nel processo di sviluppo, in quanto comprende test in strutture specializzate e su strade aperte al pubblico. I test invernali nel nord della Svezia sono la prima tappa, lo stesso luogo in cui la coupè a quattro porte ha iniziato la sua prima stagione di test nella primavera di quest’anno. Ora, anche il SUV ad alte prestazioni, annunciato solo poche settimane fa, sarà sottoposto agli impegnativi test nei pressi del Circolo Polare Artico. A temperature ben al di sotto dello zero, l’interazione di tutti i componenti viene testata a fondo. Il nuovo SUV mostra anche il ruolo pionieristico della trazione ad alte prestazioni nell’innovativa architettura completamente elettrica. Questo include l’uso di motori a flusso assiale e un nuovo concetto di batteria ad alte prestazioni.

foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia

(ITALPRESS).