Amazon: sciopero pre-natalizio lavoratori in centri distribuzione

New York, 19 dic. (askanews) – Migliaia di lavoratori di Amazon oggi hanno dichiarato sciopero, proprio durante il cruciale periodo pre-natalizio per uno stallo nelle trattative contrattuali e per il rifiuto, da parte dell’azienda di riconoscere il sindacato dei Teamsters, che rappresenta i dipendenti del gigante dell’e-commerce.

I Teamsters, uno dei più grandi sindacati americani, hanno affermato di rappresentare circa 10.000 lavoratori Amazon, che “stanno lottando per salari più alti, migliori benefit e condizioni di lavoro più sicure”.

Il sindacato ha dato ad Amazon la scadenza del 15 dicembre per accettare di sedersi al tavolo e contrattare un contratto. In questo momento le azioni di Amazon stanno guadagnando l’1,5%.