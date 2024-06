Amb. USA Markell: fortunati ad avere Italia amica e alleata

Roma, 27 giu. (askanews) – “Ho trascorso del tempo con la Primo ministro Meloni e il presidente Biden nell’Oval Office e di recente in Puglia, ed è chiaro quanto forte sia la relazione tra i nostri leader e i nostri paesi. Siamo fortunati ad avere l’Italia come tale forte amico, partner e alleato. Siamo grati agli italoamericani che hanno contribuito così tanto alla grandezza degli Stati Uniti. E vogliamo davvero fortemente costruire assieme un mondo migliore”: lo ha dichiarato l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, Jack Markell, nel suo discorso al ricevimento a Villa Taverna, in vista della festa nazionale per l’Independence Day.

Markell ha esordito congratulandosi “con tutto il governo Italiano per il grande successo ottenuto in occasione della presidenza Italiana del G7”.