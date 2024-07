Argentina in semifinale di Copa America, Ecuador battuto ai rigori

ROMA (ITALPRESS) – L’Argentina rischia e deve arrivare ai calci di rigore per battere l’Ecuador e raggiungere le semifinali della

Copa America. I campioni del mondo e campioni in carica, in

vantaggio al 35′ del primo tempo con Lisandro Martinez, si sono

fatti raggiungere nei minuti di recupero da Kevin Rodriguez.

Senza tempi supplementari, le due squadre sono andate direttamente ai rigori. Errore per Leo Messi, ma l’eroe della serata è ancora una volta Emiliano Martinez che respinge i tiri dal dischetto di Angel Mena e Alan Minda, mentre per l’Albiceleste vanno a segno Julian Alvarez, Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel e Nicolas Otamendi. In semifinale, l’Argentina, campione in carica e 15 volte vincitrice della competizione, affronterà la vincente della sfida Venezuela-Canada.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).