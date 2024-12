Argentina, nonne di Piazza de Majo: governo Milei distrugge la memoria

Roma, 18 dic. (askanews) – Estela de Carlotto, presidente delle “Nonne di Plaza de Majo” ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano argentino Pagina 12: : “Chiediamo al mondo di guardare cosa sta succedendo in Argentina e di agire di conseguenza” ha detto de Carlotto presentando uno studio sull’operato del governo sui temi del passato e della memoria mostrando come ciò incida pesantemente sulla ricerca

dei 300 nipoti rapiti durante il terrorismo di Stato.

Estela de Carlotto ha lanciato ancora una volta un appello alla solidarietà internazionale per fermare la distruzione delle politiche di memoria, verità e giustizia tentate dal governo di Javier Milei e Victoria Villarruel. Come in quegli anni in cui lei e altre donne sfidavano la dittatura, Estela sa che quando le porte del Paese si chiudono, bisogna chiedere aiuto ad altre latitudini per denunciare le violazioni dei diritti umani. “Chiediamo al mondo di guardare cosa sta succedendo in Argentina e di agire di conseguenza. È essenziale fermare ogni battuta d’arresto e difendere i valori democratici e i diritti umani che ci costano così tanto raggiungere”, ha detto la presidente delle Abuelas de Plaza de Mayo.

“Milei è al potere da un anno e una settimana. Questi dodici mesi sono stati molto duri per buona parte della società argentina – e ancor di più per il movimento per i diritti umani, che è diventato uno degli obiettivi preferiti del governo “libertario. Le nonne di Plaza de Mayo hanno deciso di documentare l’impatto di queste misure regressive sulle politiche della memoria, della verità e della giustizia e su quelle legate al diritto all’identità” ha detto la de Carlotto.

Estela de Carlotto ieri alla Casa dell’Identità – che ha sede in quello che fu il campo di concentramento della Scuola di Meccanica della Marina (ESMA) – per presentare il rapporto che l’istituzione ha preparato con il sostegno della fondazione Heinrich Böll.

“Chiediamo ancora una volta al governo di abbandonare la strada della distruzione e di unirsi alla strada della costruzione collettiva di un Paese che da più di 40 anni di democrazia è un esempio”, ha detto la de Carlotto.

“Questo rapporto è un appello urgente ai leader, ai difensori dei diritti umani e ai rappresentanti degli Stati e delle istituzioni impegnati a favore della democrazia”, ha continuato. Vi chiediamo di ascoltarci e di unire le forze. Oggi ci troviamo di fronte a un contesto preoccupante: l’avanzata di politiche forze regressive che promuovono la disumanizzazione e la stigmatizzazione, trasformando i connazionali in nemici. Siamo particolarmente preoccupati per la battuta d’arresto nel processo storico della memoria, della verità e della giustizia in Argentina, pilastri che sostengono la nostra democrazia”.

Carlotto è stato accompagnato alla presentazione da Claudia Poblete, la nipote che Buscarita Roa – vicepresidente delle Nonne di Plaza de Mayo – ha ritrovato nel febbraio del 2000, quasi 25 anni fa. Claudia è membro del consiglio di amministrazione di Abuelas e ha affermato che, da quando Milei è entrato in carica, l’istituzione ha dovuto raddoppiare i propri sforzi per portare avanti la propria missione. “Ora stiamo cercando anche una generazione di pronipoti e pronipoti”, ha detto.

Accanto a loro c’era Carolina Villella, che coordina il team legale di Abuelas. L’avvocato ha esordito rilevando che cinque giorni dopo il suo arrivo al governo Milei ha attuato il protocollo che limita la protesta. Quarant’anni prima, Raúl Alfonsín aveva creato la Commissione Nazionale sulla Scomparsa di Persone (Conadep), il quinto giorno della sua permanenza nella Casa Rosada. “Il confronto è molto grafico.” ha sottolineato.

Villella ha parlato della crudeltà dell’amministrazione de La Libertad Avanza (LLA) e della decisione di mettere sotto controllo gli strumenti per contribuire alla ricerca dei ragazzi e delle ragazze rubati durante il terrorismo di Stato

In questo senso, il governo ha puntato le sue armi contro la Commissione Nazionale per il Diritto all’Identità (Conadi), creata nel 1992 su iniziativa delle Nonne di Plaza de Mayo. In primo luogo, il Ministero della Sicurezza di Patricia Bullrich e il Ministero della Difesa di Luis Petri hanno limitato l’accesso alla documentazione, affermando che si trattava di una “organizzazione militante”.

Poi è arrivato l’attacco frontale di Milei: ha abrogato il decreto 715/2004 con cui Néstor Kirchner aveva creato l’Unità investigativa speciale (UEI) del Conadi, dedicata allo svolgimento di indagini pregiudiziali. L’UEI ha operato per 20 anni. In questi due decenni ha affrontato un totale di 6.938 casi. Ha risolto 2.468 casi e di questi ha dovuto deferire il 25% alla magistratura.

Villella ha spiegato che la decisione di smantellare l’UEI della Conadi ha conseguenze non solo sulle indagini amministrative ma anche su quelle giudiziarie, poiché comporterà un sovraccarico per Procure e tribunali.