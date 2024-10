Arriva la serie speciale della GSX-8S Team Suzuki Edition

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki GSX-8S, la naked sportiva dotata di un innovativo motore bicilindrico parallelo di 800 cc, è ora disponibile anche in una nuova attraente versione opera della professionalità e competenza delle Concessionarie Suzuki. Si tratta della GSX-8S Team Suzuki Edition, realizzata dalle Concessionarie Suzuki. E’ una versione ancora più sportiva e comprende la cover sella monoposto, il copristrumenti frontale a protezione del dashboard TFT da 5″ e il puntale inferiore paramotore. Gli ultimi due accessori aggiungono maggiore efficienza aerodinamica e design grintoso. Completa l’allestimento un kit adesivi racing che arricchiscono il design della GSX-8S rendendolo il look più aggressivo. La GSX-8S Team Suzuki Edition è disponibile esclusivamente nelle Concessionarie Suzuki aderenti, al prezzo lancio di 8.600 euro. Sul sito Suzuki è disponibile la lista di rivenditori ufficiali Suzuki dove vedere e acquistare la nuova GSX-8S Team Suzuki Edition.

Fino al 31 dicembre 2024 portando il proprio usato nelle Concessionarie Suzuki per acquistare una GSX-8S, si potrà avere un vantaggio pari a 1.000 euro di supervalutazione. La promozione non è valida per GSX-8S Team Suzuki Edition.

foto: ufficio stampa Suzuki Italia

