Aspettando “Il Gladiatore II”, un videomapping al mercato di Traiano

Roma, 8 nov. (askanews) – Mentre si attende l’uscita nelle sale italiane de “Il Gladiatore II” (14 novembre 2024), distribuito da Eagle Pictures, il cuore di Roma si prepara a vivere un evento straordinario: domenica 10 novembre (dalle 19 alle 21), nello storico Mercato di Traiano sarà realizzato un videomapping con alcune delle immagini più spettacolari ed emozionanti tratte dall’epico film diretto da Ridley Scott.

Le monumentali rovine del Mercato di Traiano, un simbolo della Roma imperiale, diventeranno per una sera il palcoscenico perfetto per accogliere il pubblico in un’atmosfera suggestiva, dove storia e cinema si incontrano.

Grazie a un allestimento tecnologico d’avanguardia, verrà realizzato un videomapping con le sequenze esclusive del film che si animeranno e prenderanno vita su uno sfondo che richiama direttamente le ambientazioni della pellicola.

“Il Gladiatore II” segna il ritorno sul grande schermo di una delle saghe cinematografiche più amate, con una narrazione epica e una fotografia mozzafiato che promettono di affascinare e coinvolgere lo spettatore, riportandolo nell’universo dei giochi gladiatori e degli intrighi imperiali.

La proiezione sarà visibile da via dei Fori Imperiali ed è aperta al pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

In occasione della proiezione Speciale del film il 14 novembre in Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ci sarà un red carpet arricchito da video proiezioni sulle cupole.

La proiezione è realizzata in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma ed Alice nella città che metteranno a disposizione attraverso i loro canali alcuni ingressi omaggio per il pubblico e i giovani delle scuole di cinema e musica.

I due eventi rientrano nel progetto Roma si accende con il Gladiatore II, promosso da Roma Capitale, Fondazione Musica per Roma e Alice nella città per promuovere l’immagine della Capitale ed il suo patrimonio artistico e culturale attraverso il cinema e l’audiovisivo in Italia e all’estero