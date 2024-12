Atlanta Hawks e Houston Rockets in semifinale di Nba Cup

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Atlanta e Houston completano il quadro delle semifinali di Nba Cup. A farne le spese Knicks e Warriors che chiudono ai quarti il proprio cammino. Gli Hawks si sono imposti 108-100 a New York e si giocheranno il posto in finale affrontando i Milwaukee Bucks, mentre i Rockets hanno eliminato Golden State vincendo 91-90 davanti al proprio pubblico e adesso sfideranno gli Oklahoma City Thunder.

Nel match di New York Atlanta ne porta cinque in doppia cifra con contributi importanti dalla panchina: DèAndre Hunter ne fa 24 ed è il più prolifico dei suoi e ne arrivano 12, con l’aggiunta di 11 rimbalzi, anche da Onyeka Okongwu. Doppie doppie anche da Trae Young che fa 22 punti e 11 assist, da Jalen Johnson che chiude con 21 punti e 15 rimbalzi e da Clint Capela che fa registrare al suo attivo 11 punti e 13 rimbalzi. Per i padroni di casa tutto il quintetto in doppia cifra con Josh Hart che ne fa 21, con Karl-Anthony Towns che piazza una doppia doppia da 19 punti e altrettanti rimbalzi. Diciannove sono anche quelli di Mikal Bridges, poi ne arrivano 14 da Jalen Brunson e 13 da Og Anunoby, ma il bottino non basta per evitare l’eliminazione.

Si gioca punto su punto a Houston dove i Rockets battono ed eliminano Golden State imponendosi 91-90. Houston stacca il pass per la final four di Las Vegas, grazie a un finale di gara di grande carattere, dove la voglia di vincere ha probabilmente fatto la differenza. In evidenza Alperen Sengun che mette a referto 26 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra anche Smith Jr (15), Green (12) e Thompson (10), mentre dall’altra parte Steph Curry non vive la sua migliore serata fermandosi a 19 punti. Uno in più ne fa Jonathan Kuminga che risulta il più prolifico dei suoi con 20 punti. Ci sono anche i 15 di Buddy Hield, ma è Houston a far festa centrando la qualificazione alle semifinali di Nba Cup.

