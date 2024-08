Atletica, Ingebrigtsen in Polonia segna il record del mondo dei 3.000

Roma, 25 ago. (askanews) – Impresa sui 3000 metri maschili nella tappa di Diamond League Silesia Kamila Skolimowska Memorial in corso di svolgimento a Chorzow in Polonia. Il norvegese Jakob Ingebrigtsen ha vinto in 7.17.55, un tempo che distrugge di 3 secondi un record iconico, ovvero il tempo di Daniel Komen (7.20.67 fatto a Rieti 28 anni fa), una delle pietre miliari del mezzofondo mondiale. Per farlo ha corso una seconda parte sotto i 3’39” nei 1500, qualcosa di surreale solo a pensarci in una gara in cui ha demolito qualunque certezza sulla storia del mezzofondo mondiale. Secondo l’etiope Berihu Aregawi con il record nazionale di 7.21.28, poi il connazionale Yomif Kejelcha Atomsa con 7.28.44.