Attacco Israele su scuola Gaza, soccorritori: oltre 100 morti

Roma, 10 ago. (askanews) – Oltre 100 persone sono state uccise in un attacco israeliano su una scuola a Gaza dove molti sfollati si erano rifugiati durante la notte. Il bilancio, non è ancora chiaro, ma secondo i servizi di soccorso gestiti da Hamas a Gaza le vittime sarebbero più di 100. Secondo alcune fonti locali le vittime sono 60, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

La stessa fonte, riportata da Haaretz, ha sottolineato che l’esercito israeliano ha attaccato la scuola durante le preghiere del mattino. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che l’obiettivo dell’attacco era una struttura utilizzata da componenti di Hamas che pianificavano “attacchi terroristici” contro Israele e i suoi militari.

Il raid è stato effettuato da jet da combattimento dell’aeronautica: le forze aeree “hanno colpito il centro di comando e controllo che fungeva da nascondiglio per i terroristi e i comandanti di Hamas” e “l’IAF ha colpito con precisione i terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas incorporato nella scuola di Al-Taba’een e situato vicino a una moschea a Daraj Tuffah, che funge da rifugio per i residenti di Gaza City”.

“Prima dell’attacco, sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione, sorveglianza aerea e informazioni di intelligence”, ha aggiunto l’Idf nella sua nota.