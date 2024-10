Attacco mirato di Israele a Iran, colpiti centri militari

Roma, 26 ott. (askanews) – Israele ha attaccato diversi centri

militari nelle province iraniane di Teheran, Khuzestan e Ilam

provocando danni limitati, hanno riferito le forze di difesa

aerea iraniane mentre dal canto suo il portavoce militare dell’Idf ha annunciato che l’attacco “è concluso”. Si è trattata di una risposta mirata che secondo gli analisti mostra come Israele abbia dato ascolto agli avvertimenti Usa, che erano stati preavvertiti dagli israeleiani. Il ministro degli esteri italiano Tajani annunciando che nessun italiano è coinvolto si è detto certo che non ci saranno ulteriori risposte iraniane.

“Nonostante i precedenti avvertimenti da parte della leadership

della Repubblica Islamica dell’Iran al regime criminale e

illegale di Israele di astenersi da qualsiasi azione avventurosa,

questa mattina questo falso regime (…) ha effettuato un attacco

contro una serie di centri militari nel province di Teheran,

Khuzestan e Ilam”, si legge nella nota.

Si aggiunge che, sebbene i sistemi di difesa aerea abbiano

intercettato con successo l’attacco, “sono stati causati danni

limitati a un certo numero di strutture”.

Nelle prime ore di questo sabato, le Forze di Difesa Israeliane

(IDF) hanno lanciato attacchi di precisione contro obiettivi

militari in Iran in risposta ai bombardamenti iraniani.

L’IDF ha specificato che l’obiettivo principale dell’attacco

erano gli impianti di produzione missilistica che l’Iran ha

lanciato contro il territorio israeliano durante l’anno.

Il portavoce delle Forze di difesa

israeliane, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha detto questa

mattina che gli obiettivi dell’attacco notturno israeliano

all’Iran sono stati raggiunti con successo e che l’operazione si

è conclusa.

“L’attacco di rappresaglia è stato completato e i suoi obiettivi

sono stati raggiunti”, ha affermato Hagari in una conferenza

stampa.

L’attacco dell’IDF ha preso di mira

i siti di produzione di missili iraniani e le batterie di difesa

aerea, in risposta agli attacchi diretti dell’Iran a Israele

all’inizio di questo mese e ad aprile, nonché ai continui

attacchi dei suoi delegati in tutto il Medio Oriente.

“Ora, Israele ha una maggiore libertà d’azione anche in Iran.

L’Iran ha colpito Israele due volte… e ne ha pagato il prezzo”,

ha affermato Hagari.

“Siamo concentrati sugli obiettivi della guerra a Gaza e in

Libano. È l’Iran che continua a spingere per un’ampia escalation

regionale”, ha insistito il pofrtavoce israeliano.

Hagari ha precisato che gli obiettivi colpiti in Iran durante la

notte sono stati selezionati tra una “vasta serie di obiettivi”.

“Sapremo come selezionare obiettivi aggiuntivi e colpirli se

necessario. Questo è un messaggio chiaro, chiunque minacci

Israele, pagherà un prezzo elevato”, ha concluso Hagari.

“Sono convinto che non ci saranno

reazioni da parte iraniana, anche il rischio di un’escalation

“c’è sempre”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani

a Rainews24, precisando che a suo avviso si tratterebbe di “un

rischio che si può scongiurare col lavoro della diplomazia e

l’impegno di tutti”.

“La reazione di oggi è stata all’attacco dell’Iran” contro

Israele “del 1 ottobre”, ha sottolineato il ministro. “Era già

prevista e prevedibile e avevamo avvisato tutti i nostri

connazionali di essere geolocalizzati attraverso Viaggiare

Sicuri”. Tajani ha aggiunto che ora è “il l momento di favorire

in qualsiasi modo il dialogo per arrivare al cessate il fuoco sia

in Libano sia a Gaza”. “L’Italia opera per raggiungere questo

obiettivo con grande determinazione e credibilità”, ha commentato.