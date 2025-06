Roma, 23 giu. (askanews) – “Stiamo lavorando insieme al

presidente Macron e al cancelliere Merz per scrivere delle linee

comuni” a sostegno del settore dell’automotive in Europa, “credo

che le nostre tre nazioni insieme possano fornire uno stimolo

alla discussione in corso”. Lo ha detto la presidente del

Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera

in vista del prossimo Consiglio europeo.