Autonomia, Calderoli: presto tavoli con Regioni su materie non-Lep

Roma, 14 ago. (askanews) – “Sto lavorando alle intese sulle materie non soggette a Lep (Livelli essenziali delle prestazioni, ndr). Ho già informato il Consiglio dei ministri delle richieste che ho ricevuto dalle Regioni. E tra fine settembre e inizio ottobre sarò pronto ad aprire i tavoli di confronto con le Regioni interessate”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e l’Autonomia, Roberto Calderoli, in una intervista al quotidiano Libero.

Quanto alle materie soggette a Lep, invece, “Per fine anno dovrei chiuderne un paio”, ha affermato l’esponente leghista. “Poi conto di arrivare a fine mandato con tutte le materie ‘leppate’ e finanziate. Ma se tutto va secondo i piani la maggior parte di esse sarà pronta già nel 2025”, ha concluso.