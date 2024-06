Autonomia, Salvini: critiche Occhiuto? Chi è capace non deve temerla

Roma, 19 giu. (askanews) – Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto che ha espresso forti critiche alla riforma dell’autonomia differenziata approvata oggi “si dovrebbe rileggere il programma elettorale e il testo della legge approvata dall’intero centrodestra, sarà una grande opportunità di crescita per il Sud, di migliorare i servizi per i cittadini, pensiamo ai beni culturali e al patrimonio inarrivabile che detiene il Sud e che ora potrà finalmente valorizzarlo”. Lo ha detto il vice premier e leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a margine della festa per i 50 anni de Il Giornale. “Chi è capace non ha nulla da temere dall’autonomia” ha concluso Salvini.