Autonomia, Zaia: ringrazio Calderoli, Meloni e Salvini

Roma, 19 giu. (askanews) – “Ringrazio il ministro Calderoli per il grande lavoro che ha fatto, tutta la maggioranza che ha votato e ha sostenuto anche nel dibattito, a volte duro, spigoloso, ruvido il progetto dell’Autonomia, e la presidente del consiglio Meloni. Ovviamente la Lega con Matteo Salvini perché se non ci avessimo creduto noi fin dall’inizio questa riforma, che è una riforma epocale, non ci sarebbe”. Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa a Roma nella sede della Regione.