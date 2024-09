Azerbaigian celebra Giornata nazionale della Musica e Hajibeyli

Roma, 23 set. (askanews) – In Azerbaigian il 18 settembre si celebra la Giornata nazionale della Musica. La data è legata alla nascita del compositore Uzeyir Hajibeyli, iniziatore della musica professionale in Azerbaigian e autore dell’inno nazionale.

Il 18 settembre 1885, il geniale compositore, direttore d’orchestra e musicologo dell’Azerbaigian Uzeyir Hajibeyli nacque nella città di Aghjabadi, Azerbaigian. Uzeyir Hajibeyli diede un contributo inestimabile alla storia musicale dell’Azerbaigian, con la prima donna ad esibirsi in Oriente e come fondatore del genere operistico.

Uzeyir Hajibeyli cercò di rendere popolare la musica classica combinando la letteratura e la musica popolare azerbaigiana con la musica classica occidentale. Grazie a ciò, la musica classica occidentale ha il suo posto nella cultura azerbaigiana.

In Azerbaigian, situato all’incrocio tra Oriente e Occidente, nel 1908 – per la prima volta nell’Oriente musulmano, Uzeyir Hajibeyli compose l’opera “Leyli e Majnun”, basandosi sul poema omonimo del poeta azerbaigiano del XVI secolo Muhammad Fuzuli e la mise in scena. In totale, scrisse 7 opere e 3 operette e scoprì un nuovo genere di musica vocale da camera chiamato “romance-ghazal”.

Dal 2009, a partire dal 18 settembre, si tiene in tutto il paese il “Festival Internazionale di Musica Uzeyir Hajibeyli”, per sottolineare gli inestimabili contributi da lui offerti al progresso della musica.

Quest’anno, dal 18 al 28 settembre, vengono organizzati vari eventi culturali sia all’interno che all’esterno del paese con l’organizzazione del Ministero della Cultura della Repubblica dell’Azerbaigian. In questo contesto, in Italia il 20 settembre, è stato proiettato il noto film “Il venditore di stoffe”, basato sull’omonima operetta di Hajibeyli, presso il Centro Culturale dell’Azerbaigian in Italia.

Hanno preso parte all’evento rappresentanti del corpo diplomatico, operatori culturali e dei media italiani, studenti e azerbaigiani residenti in Italia. Prima della proiezione, l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell’Azerbaigian presso la Repubblica d’Italia Rashad Aslanov ha salutato gli ospiti, presentando l’arte e la creatività di Uzeyir Hajibeyli e sottolineando il suo importante ruolo nella musica mondiale. Il film è stato accolto con interesse dal pubblico.