Azione, Calenda: andiamo avanti per costruire area del centro

Roma, 13 lug. (askanews) – “Oggi abbiamo riunito la direzione di Azione che ha confermato la nostra linea, cioè quella di costruire un’area centrale, liberale e popolare della ragionevolezza contro questo scempio per cui la politica ha ridotto a uno scontro continuo che non produce niente, anzi produce declino. Lavoreremo con le altre opposizioni come è ovvio per i provvedimenti e sui temi, ma l’importante, oggi, è costruire quest’area, cioè l’area del centro che manca in questo Paese in cui ci si insulta e basta”. Così il segretario di Azione, Carlo Calenda, in occasione della direzione del partito che si è svolta oggi a Roma.