Badminton, weekend con quattro medaglie per gli azzurri

ROMA (ITALPRESS) – Weekend con quattro medaglie per gli azzurri che conquistano il bronzo con Gianna Stiglich all’Italian Junior 2023, l’oro di Yuri Ferrigno e il Bronzo di Rosa De Marco allo Spanish Para-Badminton International e l’argento di Martina Corsini e Judith Mair all’Uganda International. Stiglich in semifinale in Italia, al termine di un match che l’ha vista lottare punto a punto con la sua avversaria, ha ceduto in due set (21-17; 21-16) alla thailandese Sirada Roongpiboonsopit che poi è stata superata in finale dalla malese Yi Xing Ung in due set (22-20; 21-16). Rosa De Marco, nonostante la sconfitta in due set (21-10; 21-11) nel doppio femminile insieme alla bulgara Emona Ivanova contro le indonesiane Leani Ratri Oktila e Khalimatus Sadiyah, si è garantita il gradino più basso del podio. Nello stesso torneo ha brillato Yuri Ferrigno in coppia con la peruviana Pilar Jauregui che nella finale per l’oro ha superato in due set (23-21; 21-19) i coreani Yu Sooyoung e Kwon Hyunah.

Ottima prestazione anche per Martina Corsini e Judith Mair, che nella finale contro le indiane Triscia Hedge e Khushi Thakkar, hanno conquistato il primo set e poi sono state superate ai vantaggi del secondo parziale prima di cedere al terzo set (17-21; 21-23; 13-21). Negli altri tabelloni dell’Italian Junior ha dominato la Thailandia con tre titoli. Doppio successo per Fungf Korpthammakit che ha vinto sia il doppio femminile che il doppio misto. L’asiatica in coppia rispettivamente con Patida Srisawat e Tanakorn Meechai ha superato nel femminile le connazionali Methika Puthawilai e Sirada Roongpiboonsopit (19-21; 21-15; 21-18) e nel misto ha sconfitto i malesi Aaron Tai e Chan Wen Tse (21-19; 21-15). Il terzo titolo è arrivato nel singolare maschile al termine di un altro derby che ha visto primeggiare Nachakorn Pusri in tre set (21-17; 18-21; 21-17) su Wongsup Wongsup-In.

Aaron Tai invece ha potuto rifarsi nel doppio maschile in coppia con Khai Xing Kang ha regalato il secondo titolo alla Malesia battendo in due set spettacolari gli spagnoli Daniel Franco e Rodrigo Sanjurjo (29-27; 21-14). “Dopo tre anni tornare ad ospitare l’Italian Junior è stata certamente una grande emozione – le parole del presidente federale Carlo Beninati -, a cui si è aggiunta quella di poter premiare un’atleta italiana in casa. Le vittorie di Thailandia e Malesia, con 300 atleti partecipanti in rappresentanza di 28 nazioni, confermando l’elevato livello tecnico che sempre ha caratterizzato questa manifestazione. La terza piazza della Stiglich completa perfettamente la giornata insieme all’oro di Yuri Ferrigno, al bronzo di Rosa De Marco e all’argento di Martina Corsini e Judith Mair”.

– foto ufficio stampa FIBa –

(ITALPRESS).