Bagnaia il più veloce nella Practice a Misano

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia, in sella alla Ducati Lenovo, è stato il più veloce nel corso della Practice di MotoGP del Gran Premio di San Marino. Sul circuito di Misano, nonostante gli acciacchi fisici, il pilota piemontese ha siglato il miglior tempo in 1’30″685. Il podio di giornata viene completato dagli spagnoli Marc Marquez (Ducati Gresini, +0″185), al secondo posto, e Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0″281), al terzo. Bene anche Franco Morbidelli (Ducati Prima Pramac, +0″282) con il quarto crono; quinto, invece, Enea Bastianini (Ducati Lenovo, +0″382). Nell’ordine, completano la top ten e accedono direttamente al Q2 anche Pedro Acosta (caduto durante il turno), Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Jack Miller. Out, invece, tra gli altri, Binder, Espargaro, Di Giannantonio e Alex Marquez. La classe regina tornerà in pista domani mattina alle ore 10:10, in vista della seconda sessione di prove libere.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).